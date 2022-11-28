В Подгородном в одном из домов нашли три трупа

Дверь никто не открыл. Тогда она позвонила в полицию.
Правоохранители прибыли на место происшествия, в доме они обнаружили три тела.
Об этом сообщает «Информатор».
Труп хозяйки лежал у входной двери. В комнате на полу было тело 57-летнего мужчины, который ухаживал за женщиной. Труп еще одного мужчины был на кровати.
Предварительно известно, что они умерли из-за того, что один из них курил на диване и тот начал тлеть. По словам заявительницы, мужчины злоупотребляли алкоголем.
Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, все обстоятельства будут выяснять следователи.
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