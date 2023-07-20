В почти обезвоженном Кривом Роге по улице сутки текла вода

В обезвоженном Кривом Роге, где объявили тотальный режим экономии воды, по улицам текут реки.

Криворожцы жалуются на то, что по улицам текут реки из питьевой воды. По словам горожанки Татьяны, вблизи ее дома предположительно прорвало трубу, из-за чего по асфальту разлилась вода.

Женщина утверждает, что река текла по дороге почти сутки. Татьяна отметила, что обратилась в исполком и водоканал относительно этой ситуации.

Люди. Мимо моего дома целый день течет река из питьевой воды. Югок. Кто может ее остановить? В исполкоме мне сказали, что заявку передали и горводоканал знает. Но у него нет экскаватора. Ложь! Приехали поделали и снова реки питьевой воды по дорогам Югока. Помогите. Не могу смотреть спокойно, как питьевая вода течет в реку! 7 утра – вода все еще течет. Уже сутки, – написала Татьяна.

Позже Татьяна сообщила, что на место аварии приехали ремонтники и пытались залатать трубу, но вода текла еще некоторое время.