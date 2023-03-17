В ПК «Схід» прокомментировали атаку шахедов на Днепропетровщину

Противником применены ударные БПЛА с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Об этом сообщает ПК «Схід».
Три из них уничтожены силами ПВО в Днепровском районе.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Военные из воздушного командования «Схід» уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника. Вероятно, «шахеды».
Есть и попадание. 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.
Работают все службы. Последствия атаки уточняются.
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