В ПК «Схід» прокомментировали атаку шахедов на Днепропетровщину

Есть и попадание. 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.

Военные из воздушного командования «Схід» уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника. Вероятно, «шахеды».

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Три из них уничтожены силами ПВО в Днепровском районе.

Противником применены ударные БПЛА с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Об этом сообщает ПК «Схід».

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