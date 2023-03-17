Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В ПК «Схід» прокомментировали атаку шахедов на Днепропетровщину

Сегодня 23:19
просмотров

Появилась официальная информация!

Новости Днепра про В ПК

Противником применены ударные БПЛА с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Об этом сообщает ПК «Схід».

Новости Днепра про В ПК

Три из них уничтожены силами ПВО в Днепровском районе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Военные из воздушного командования «Схід»  уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника. Вероятно, «шахеды».

Есть и попадание. 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.

Работают все службы. Последствия атаки уточняются.

Читайте також:

Новости Днепра про В ПК Українська Новости Днепра про В ПК Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мэр Новомосковска подтвердил информацию о взрывах в городе
    Новости Днепра
    Сегодня 22:19
    Мэр Новомосковска подтвердил информацию о взрывах в городе

    Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги…

    Требуется помощь: в Днепре 9 дней ищут жительницу области
    Новости Днепра
    Сегодня 22:00
    Требуется помощь: в Днепре 9 дней ищут жительницу области

    Жительница села Зоря Татьяна Народовская 9 дней назад вышла из…

    Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре

    17 марта умер заместитель председателя административной комиссии Днепровского городского совета…

    Вклеила свою фотографию: в Днепре у женщины обнаружили паспорт со следами подделки
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Вклеила свою фотографию: в Днепре у женщины обнаружили паспорт со следами подделки

    Патрульные обнаружили у женщины паспорт со следами подделки.

    Последние новости

    Мэр Новомосковска подтвердил информацию о взрывах в городе
    Мэр Новомосковска подтвердил информацию о взрывах в городе

    Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

    Сегодня 22:19
    просмотров
    Требуется помощь: в Днепре 9 дней ищут жительницу области
    Требуется помощь: в Днепре 9 дней ищут жительницу области

    Жительница села Зоря Татьяна Народовская 9 дней назад вышла из дома и исчезла. 61-летнюю женщину видели сегодня в одной из аптек Днепра.

    Сегодня 22:00
    просмотров
    Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре
    Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре

    17 марта умер заместитель председателя административной комиссии Днепровского городского совета Алексей Качура.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Вклеила свою фотографию: в Днепре у женщины обнаружили паспорт со следами подделки
    Вклеила свою фотографию: в Днепре у женщины обнаружили паспорт со следами подделки

    Патрульные обнаружили у женщины паспорт со следами подделки.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги: результаты опроса в «Дії»
    Украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги: результаты опроса в «Дії»

    Украинцы в «Дії» проголосовали за новое название для Южной железной дороги. Всего в опросе приняли участие более 860 тысяч пользователей.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Жителям Днепра дали 10 дней, чтобы сдать оружие
    Жителям Днепра дали 10 дней, чтобы сдать оружие

    Жители Днепра, которым в начале полномасштабного вторжения выдали оружие, обязаны сдать его в течение 10 дней.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Бахмуте продолжаются позиционные бои, — Генштаб
    В Бахмуте продолжаются позиционные бои, — Генштаб

    Россияне несут потери на Сватовском направлении, а в Бахмуте постоянно продолжаются позиционные бои.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Это только начало: в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина
    Это только начало: в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина

    В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента российской федерации владимира путина и уполномоченного по правам ребенка российской федерации Марии Львовой-Беловой.

    Сегодня 18:04
    0
    просмотров
    Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать
    Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

    Наш город имеет более чем 200-летнюю историю. Часть этой истории можно до сих пор увидеть на улицах Днепра в виде мест для отдыха, зданий и других сооружений. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 интересных фактов о Днепре.

    Сегодня 17:52
    просмотров
    Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина
    Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина

    Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу, 17 марта, выдала ордер на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

    Сегодня 17:35
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх