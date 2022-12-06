В ПК «Схід» показали, как выглядит кладбище орковских надежд (ВИДЕО)

6 декабря — день Вооруженных сил Украины, поэтому в воздушном командовании «Восток» решили подвести итоги 9 месяцев полномасштабной войны.
ПК «Восток» – это те, кто иногда пугает вас работой ПВО над головой, но перехватывает десятки ракет во время очередной атаки. Как отметили военные, за 9 месяцев их подразделение уничтожило более четырех сотен воздушных целей.
Среди них: более десятка самолетов, двухсот крылатых ракет, где-то до десятка вражеских вертолетов и две с половиной сотни БПЛА. Военные собирают свои «трофеи» после уничтожения целей и создали «кладбище орковских надежд».
Напомним, только за вчера военные с ПК «Схід» уничтожили 15 крылатых ракет.
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