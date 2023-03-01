В первый день весны в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьминого ореха» и химонанта (ФОТО)

В днепровском ботсаду уже цветут первые кусты. Очаровательными фото поделился директор заведения Анатолий Кабар.
1 марта 2023 года. Ботанический сад ДНУ. Пришла весна. Первые цветущие кусты. Гамамелис промежуточный и химонант ранний, – отметил он.
Это один из первых кустов-кустарников, которые начинают цвести еще в конце зимы. Интересно, что гамамелис называют еще «волшебным» или «ведьмским орехом». Такое название он получил по своему удивительному способу давать плоды.
Если куст зацвел весной, то плоды он даст только к лету следующего года. Гамамелис растет в Восточной Азии, на восточном побережье Северной Америки. Кое-где есть дикие кустарники на Кавказе.
Плоды обладают лекарственными свойствами, поэтому кусты часто сажают в так называемых «аптечных садах». Их также используют при изготовлении косметики, ведь «волшебные орехи» оказывают антибактериальное действие и смягчают кожу. В медицинские средства это растение добавляют для профилактики варикозного расширения вен, ведь гамамелис способствует укреплению сосудов и оттоку жидкости.
Что же касается химонанта, то это ранний зимоцвет, по большей части растущий в Азии. Распространен в центральных и восточных районах Китая, а также в Корее и Японии. Цвет куста имеет вид желтых цветочков с бордовой серединой, растущих на голых ветвях. Обладают приятным ароматом, поэтому их иногда используют в парфюмерии или как ароматизатор.
Это одно из самых ранних цветущих растений, которое растет зимой с января по март.
Напомним, в эту субботу в Днепре будет работать ботанический сад, поэтому вы сможете своими глазами увидеть некоторые из растений.
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