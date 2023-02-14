В Павлоградском районе огонь унес жизни мужчины и женщины

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
На линию «101» поступило сообщение о пожаре на бульваре Шахтерской Славы. На место происшествия направились дежурные отделения спасателей из Терновки и Павлограда.
Прибыв на место, спасатели увидели, что горит квартира на 3 этаже пятиэтажки. В комнате, где случилось возгорание, обнаружили двух погибших: мужчину 1963 года рождения и женщину 1965 года рождения.
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