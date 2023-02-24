В Павлограде задержали сторонника восстановления бывшего СССР с антиукраинской позицией

По данным следствия, мужчина является сторонником восстановления бывшего СССР и имел антиукраинскую позицию, выражавшуюся в отрицании существования украинского народа. Кроме того, гражданин на личной странице в запрещенной в Украине социальной сети распространял публикации, унижавшие украинский народ.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
В ближайшее время мужчине объявят о подозрении в совершении данного преступления. Продолжается досудебное следствие.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 24 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Покрове женщина чуть не погибла из-за электропечи.
Сегодня ровно год с того момента, когда россияне начали полномасштабную…
У спасателей города Покров утро началось не с кофе.
В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно заметить, что цена на ценнике может не совпадать с ценой уже «пробитого» товара на кассе. Что делать если попался такой товар и можно ли случае вернуть деньги - разницу между…
Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу.
Владимир Зеленский рассказал, когда снова наденет деловой костюм.
В Днепре погасили новую марку.
В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.
Сегодня, 24 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны, кафе и бары, поскольку работа экономики очень важна для поддержки воюющей страны. Бизнес активно работает и в Днепре не только открываются новые заведения, но и продаются уже существующие.
В Покрове женщина чуть не погибла из-за электропечи.
Сегодня ровно год с того момента, когда россияне начали полномасштабную захватническую войну против Украины.
В Украину привезли опасные фрукты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!