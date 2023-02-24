В Павлограде задержали сторонника восстановления бывшего СССР с антиукраинской позицией

Сегодня, 24 февраля, в Павлограде правоохранители провели обыск по месту жительства 52-летнего павлоградца.

По данным следствия, мужчина является сторонником восстановления бывшего СССР и имел антиукраинскую позицию, выражавшуюся в отрицании существования украинского народа. Кроме того, гражданин на личной странице в запрещенной в Украине социальной сети распространял публикации, унижавшие украинский народ.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время мужчине объявят о подозрении в совершении данного преступления. Продолжается досудебное следствие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: