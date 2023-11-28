В Павлограде ВАЗ «смяло» об автобус: водитель и пассажирка — в больнице

В Павлограде на Днепропетровщине произошло ДТП с пострадавшими.

Во вторник, 28 ноября, в Павлограде произошло ДТП с пострадавшими. ВАЗ влетел в рейсовый автобус, из-за чего травмы получил водитель и пассажирка. Легковую машину буквально «смяло» об маршрутку.

До прибытия медицинских работников сотрудники ГСЧС предоставили к медицинской помощи травмированному мужчине и женщине. Также провели комплекс противопожарных мероприятий – отсоединили аккумулятор и перекрыли вентиль на установке ГБО легкового автомобиля, чтобы машина случайно не вспыхнула.

Работники экстренной медицинской помощи стабилизировали травмированных и госпитализировали в больницу.

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Каменском от самоубийства спасли 11-летнюю девочку, которая позвонила в полицию и сказала, что хочет спрыгнуть с 14-го этажа.

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