В Павлограде ВАЗ «смяло» об автобус: водитель и пассажирка — в больнице

Во вторник, 28 ноября, в Павлограде произошло ДТП с пострадавшими. ВАЗ влетел в рейсовый автобус, из-за чего травмы получил водитель и пассажирка. Легковую машину буквально «смяло» об маршрутку.
До прибытия медицинских работников сотрудники ГСЧС предоставили к медицинской помощи травмированному мужчине и женщине. Также провели комплекс противопожарных мероприятий – отсоединили аккумулятор и перекрыли вентиль на установке ГБО легкового автомобиля, чтобы машина случайно не вспыхнула.
Работники экстренной медицинской помощи стабилизировали травмированных и госпитализировали в больницу.
Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Каменском от самоубийства спасли 11-летнюю девочку, которая позвонила в полицию и сказала, что хочет спрыгнуть с 14-го этажа.
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