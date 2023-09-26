В Павлограде у военного украли телефон с важной информацией

В Павлограде, что на Днепропетровщине у военного своровали, где хранится важная информация. Об этом сообщает Днепр Оперативный.
Как сообщил пострадавший, телефон у него украли, когда военный находился в Сильпо. Смартфон с важной информацией может попасть не в те руки, поэтому сейчас ищут злоумышленников.
Их лица засветились на камерах видеонаблюдения. Если вы опознали воров, звоните по телефону: 0971107978.
Напомним, ранее на Победе кто-то стрелял по окнам элитного ЖК. Кроме этого, в Кривом Роге мужчина выдавал себя за полицейского, чтобы обворовывать местных жителей. Также в Чехию экстрадировали шестерых днепрян, обманывавших иностранцев.
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