В Павлограде спасатели почти два часа тушили пожар в жилом доме

Вчера, 18 марта, в Павлограде по улице Королева загорелся дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:45.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что огнем охвачена крыша одноэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 00:16 и ликвидировали в 01:56. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома, повредил домашнее имущество внутри на общей площади 60 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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