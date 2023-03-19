В Павлограде спасатели почти два часа тушили пожар в жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:45.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что огнем охвачена крыша одноэтажного жилого дома.
Пожар локализовали в 00:16 и ликвидировали в 01:56. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома, повредил домашнее имущество внутри на общей площади 60 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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