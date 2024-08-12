В Павлограде случайно нашли кирпич с украинским Трезубцем, которому более 100 лет (ФОТО)

В Павлограде на Днепропетровщине во время разбора крыльца старинного дома нашли старинный кирпич с украинским трезубцем. Об этом рассказал Андрей Неволин в Facebook.
По его словам, уникальный кирпич случайно нашли на строительстве возле ТЦ «КУБ» (район перекрестка ул. Светличная, Центральная).
Этому кирпичу более 100 лет… Найден в Павлограде при разборке крыльца у дома 19 века! История – хорошая вещь, – говорится в сообщении.
Заметим, что появлению современного украинского герба предшествовал трезубец, использовавшийся еще при Киевской Руси Рюриковичами. Тогда этот символ отчеканили на монетах, кирпичах Десятинной церкви и еще на 2 тысячах разных предметов.
Возрождение трезубца, как символа украинской государственности, произошло в 1917, когда Дмитрий Антонович предложил, как герб Украины Тризуб, который в декабре этого же года официально стал государственным символом и вновь появился на украинских деньгах.
Как большой и малый герб Тризуба официально утвердили в 1918 году.
Вероятно, кирпич с Тризубом возле павлоградского дома появился именно в те времена.
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