В Павлограде случайно нашли кирпич с украинским Трезубцем, которому более 100 лет (ФОТО)

Кирпич нашли случайно.

В Павлограде на Днепропетровщине во время разбора крыльца старинного дома нашли старинный кирпич с украинским трезубцем. Об этом рассказал Андрей Неволин в Facebook.

По его словам, уникальный кирпич случайно нашли на строительстве возле ТЦ «КУБ» (район перекрестка ул. Светличная, Центральная).

Этому кирпичу более 100 лет… Найден в Павлограде при разборке крыльца у дома 19 века! История – хорошая вещь, – говорится в сообщении.

Заметим, что появлению современного украинского герба предшествовал трезубец, использовавшийся еще при Киевской Руси Рюриковичами. Тогда этот символ отчеканили на монетах, кирпичах Десятинной церкви и еще на 2 тысячах разных предметов.

Возрождение трезубца, как символа украинской государственности, произошло в 1917, когда Дмитрий Антонович предложил, как герб Украины Тризуб, который в декабре этого же года официально стал государственным символом и вновь появился на украинских деньгах.

Как большой и малый герб Тризуба официально утвердили в 1918 году.

Вероятно, кирпич с Тризубом возле павлоградского дома появился именно в те времена.

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