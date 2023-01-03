В Павлограде сегодня будет громко: что произошло

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу!

Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 10:40 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.

Как сообщили на ФБ-странице «Павлоград офіційний», это связано с проведением промышленных работ.

Но поводов для паники нет.

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