В Павлограде сегодня будет громко: что произошло

Но поводов для паники нет.
Как сообщили на ФБ-странице «Павлоград офіційний», это связано с проведением промышленных работ.
Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 10:40 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу!
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