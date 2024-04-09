В Павлограде на остановке загорелся автомобиль: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Площадь возгорания составила 5 кв. м.

9 апреля в 3:41 на линию «101» сообщили о возгорании автомобиля на улице Валерия Лобановского в Павлограде.

Спасатели прибыли на место и установили, что на временной остановке горит моторный отсек и салон легкового автомобиля Daewoo Matiz на площади 5 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В 3:59 возгорание ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью прогремели 5 взрывов: детали.

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