В Павлограде мужчина всадил нож в сына подруги

В Павлограде местный житель чуть не убил сына своей подруги, находясь у нее в гостях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как оказалось, 24-летний парень пришел навестить свою мать. У нее в квартире в это время гостил ее 55-летний знакомый. Между мужчинами вспыхнула ссора.

В ходе выяснения отношений мужчина схватил нож и воткнул его в грудь сына хозяйки квартиры. Потерпевший выжил. Его доставили в больницу.

Нападавшего задержали полицейские. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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