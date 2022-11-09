В Павлограде мужчина всадил нож в сына подруги

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.
Как оказалось, 24-летний парень пришел навестить свою мать. У нее в квартире в это время гостил ее 55-летний знакомый. Между мужчинами вспыхнула ссора.
В ходе выяснения отношений мужчина схватил нож и воткнул его в грудь сына хозяйки квартиры. Потерпевший выжил. Его доставили в больницу.
Нападавшего задержали полицейские. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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