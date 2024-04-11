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В Павлограде мальчик смертельно отравился клубникой

Сегодня 18:54
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Мальчика пытались спасти в больнице Днепра.

Новости Днепра про В Павлограде мальчик смертельно отравился клубникой

6-летнему мальчику стало плохо, после того как он съел клубнику. Из Павлограда, где ребенок живет вместе с родителями, малыша привезли в больницу Днепра, сообщает «Інформатор».

Как говорится в сообщении СМИ, 9 апреля мальчик полакомился клубникой, но уже вечером того же дня ему стало плохо. У ребенка болел живот, началась диарея, повысилась температура, а на теле появилась сыпь.

Родители на следующий день обратились за медицинской помощью. Сначала мальчика привезли в больницу в Павлограде, а когда его состояние ухудшилось — госпитализировали в медучреждение в Днепре.

С каждым часом состояние малыша ухудшалось. Развилась полиорганная недостаточность, из-за чего тело ребенка находилось в состоянии шока. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, 11 апреля мальчик скончался.

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