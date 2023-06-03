В Павлограде Hyundai сбил молодую женщину с детской коляской: у младенца сотрясение головного мозга

В пятницу, 2 июня, в Павлограде 33-летний водитель Hyundai Elantra сбил 20-летнюю женщину с детской коляской.
Предварительно известно, что женщина двигалась в попутном направлении по правому краю проезжей части.
Об этом сообщает «Информатор».
У девочки 2023 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Ее доставили в больницу в Днепре.
В каком состоянии мама – неизвестно.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
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