В Павлограде Hyundai сбил молодую женщину с детской коляской: у младенца сотрясение головного мозга

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У девочки 2023 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Ее доставили в больницу в Днепре.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что женщина двигалась в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В пятницу, 2 июня, в Павлограде 33-летний водитель Hyundai Elantra сбил 20-летнюю женщину с детской коляской.

Ребенка доставили в больницу в Днепре.

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