В Павлограде хоронят 9-летнюю Валерию, которую убили в Германии

В Павлограде простились с девочкой, убитой в Германии.

В Павлограде в Днепропетровской области прощаются с погибшей в Германии 9-летней Валерией Гудзенко, пише Суспільне. По просьбе отца ребенка похоронят в родном городе. Раньше мужчину отпустили с военной службы, чтобы он мог привести в Украину тело девочки.

Попрощаться с Валерией пришли более ста человек: родственники, учителя, соседи и родители одноклассников девушки.

Напомним, 3 июня ребенок пропал в городе Дебельн. Через неделю, 11 июня ее тело обнаружили в лесу в 4 километрах от дома.

Девочка исчезла по дороге в школу, но учителя не сразу забили тревогу из-за отсутствия ученицы, поэтому мама о пропаже дочери узнала только вечером. Ребенка искали больше недели, но к сожалению, 11 июня в лесу близ дома обнаружили тело Валерии. В полиции подозревают, что это было убийство.

В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины. Это 36-летний житель Молдовы, общавшийся с матерью убитой Валерии.

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