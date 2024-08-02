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В Павлограде госслужащие держали бордель

Сегодня 21:32
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Госслужащие на Днепропетровщине обустроили бордель в съемной квартире.

Новости Днепра про В Павлограде госслужащие держали бордель

В Павлограде Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Нацгвардии, ГСЧС и их сообщника на вовлечении женщин в проституцию. Известно, что в начале 2024 они решили создать бордель в городе. Обнаружив молодых девушек и женщин, оказавшихся в тяжелом материальном положении, госслужащие начали свой подпольный бизнес.

Далее фигуранты предлагали им хорошие деньги и комфортные условия труда, сообщает ДБР.

Бордель обустроили в съемной квартире, а клиентов искали через интернет. За услуги брали по 3 тысячи гривен. Заработанное делили поровну между организаторами и работницами.

По предварительным подсчетам такой бизнес приносил фигурантам более полумиллиона гривен ежемесячно.

Организаторам сообщили о подозрении по факту создания борделя, а также привлечении людей в проституцию с использованием уязвимого состояния по части 2 статьи 302, части 2 статьи 303 УКУ. Решается вопрос об избрании подозрения полицейскому. Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 7 лет.

Новости Днепра про В Павлограде госслужащие держали бордель

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