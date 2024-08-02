В Павлограде госслужащие держали бордель

В Павлограде Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Нацгвардии, ГСЧС и их сообщника на вовлечении женщин в проституцию. Известно, что в начале 2024 они решили создать бордель в городе. Обнаружив молодых девушек и женщин, оказавшихся в тяжелом материальном положении, госслужащие начали свой подпольный бизнес.
Далее фигуранты предлагали им хорошие деньги и комфортные условия труда, сообщает ДБР.
Бордель обустроили в съемной квартире, а клиентов искали через интернет. За услуги брали по 3 тысячи гривен. Заработанное делили поровну между организаторами и работницами.
По предварительным подсчетам такой бизнес приносил фигурантам более полумиллиона гривен ежемесячно.
Организаторам сообщили о подозрении по факту создания борделя, а также привлечении людей в проституцию с использованием уязвимого состояния по части 2 статьи 302, части 2 статьи 303 УКУ. Решается вопрос об избрании подозрения полицейскому. Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 7 лет.
Читайте также:
Автор:
Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее…
В Днепропетровской области зафиксировали смерть от лептоспироза.
Под Днепром что-то сильно горит.
Хорошие новости.
Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее защитить.
В Днепропетровской области зафиксировали смерть от лептоспироза.
Под Днепром что-то сильно горит.
Хорошие новости.
Мужчина убил своего соседа.
Несколько дней назад улица Короленко в Днепре была переименована и получила свое историческое название: «Первозвановская». Она считается одной из старейших и самых длинных улиц города – ее протяженности почти 2 км.
В историческом квартале появятся новые функциональные комплексы.
Автобус медиков из Днепропетровщины попал в ДТП.
В Павлоградском районе в пруду обнаружили тело мужчины.
Большинство старинных зданий в Днепре изначально выглядели совсем иначе. Во время Второй мировой войны они сильно пострадали при освобождении города, часть была сожжена и восстанавливалась практически с нуля. В условиях нехватки средств и большом количестве тех, кому было необходимо иметь…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!