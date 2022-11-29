В Павлограде горела квартира в пятиэтажке

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв, спасатели установили, что из балкона квартиры идет густой дым, существовала угроза распространения пожара по всей площади жилья.
Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы попали в горящую квартиру. Пожар локализовали в 07:29 и ликвидировали в 07:33.
Огонь повредил домашнее имущество на площади 3 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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