В Павлограде горела квартира в пятиэтажке

Сегодня, 29 ноября, в 07:15 на линию "101" сообщили, что в Павлограде на улице Ватутина горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв, спасатели установили, что из балкона квартиры идет густой дым, существовала угроза распространения пожара по всей площади жилья.

Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы попали в горящую квартиру. Пожар локализовали в 07:29 и ликвидировали в 07:33.

Огонь повредил домашнее имущество на площади 3 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: