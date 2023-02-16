В Павлограде будет громко: что случилось

В Павлограде сегодня, 16 февраля, будет громко.
Но не нужно паниковать.
Как сообщают в ФБ-сообществе “Павлоград офіційний”, в городе будут проводиться промышленные работы.
Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 11:10 до 11:30 будут проводиться промышленные работы, – говорится в сообщении.
Однако не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали: Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности.
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