В Павлограде будет громко: что случилось

Без паники!

В Павлограде сегодня, 16 февраля, будет громко.

Но не нужно паниковать.

Как сообщают в ФБ-сообществе “Павлоград офіційний”, в городе будут проводиться промышленные работы.

Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 11:10 до 11:30 будут проводиться промышленные работы, – говорится в сообщении.

Однако не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали: Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности.

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