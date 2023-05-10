В парке Глобы в Днепре, несмотря на войну, родился новый выводок крошечных утят (ВИДЕО)

В парке Глобы утиное пополнение.

Озеро в парке Глобы – дом для городских уток, которые поселились здесь и плавают посреди водоема. Несмотря на войну и холодную весну, недавно родился новый выводок крохотных утят. Об этом сообщил днепрянин Константин.

«Сегодня в парке Глобы появились первые в этом году 8 маленьких утят. Дальше будет больше. Жизнь продолжается и никакие гнусные орки и власть имущие города не могут помешать этому. Всем мира и добра!».

Крошечные утята весело плещутся в пруду.

Напомним, ранее искусственный водоем с уточками появился на улице Маршала Малиновского. Кроме того, мы сообщали о ситуации с подтоплением на озере в парке Глобы.

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