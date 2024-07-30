В парке Глобы в Днепре неожиданно расцвела овощная культура

В Департаменте парков и рекреаций поделились хорошей новостью. На одной из аллей парка Глобы успешно выросли кабачки.
И снова получаем неожиданные подарки от природы. Мы от них не отказываемся, а делаем все, чтобы эта овощная культура выглядела органично и аккуратно на клумбе парка Глобы, — сообщили работники парка.
Главное, чтобы клумбы с овощами не обнесли раньше нужного.
Напомним, в прошлом году в парке Глобы уже выращивали тыквы.
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