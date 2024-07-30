В парке Глобы в Днепре неожиданно расцвела овощная культура

В парке Глобы неожиданно начали созревать кабачки.

В Департаменте парков и рекреаций поделились хорошей новостью. На одной из аллей парка Глобы успешно выросли кабачки.

И снова получаем неожиданные подарки от природы. Мы от них не отказываемся, а делаем все, чтобы эта овощная культура выглядела органично и аккуратно на клумбе парка Глобы, — сообщили работники парка.

Главное, чтобы клумбы с овощами не обнесли раньше нужного.

Напомним, в прошлом году в парке Глобы уже выращивали тыквы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: