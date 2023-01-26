В парке Глобы в Днепре две женщины похитили из озера живую утку (ВИДЕО)

Днепряне стали свидетелями странного похищения

26 января в парке Глобы заметили двух женщин, «укравших» утку. Как рассказали очевидцы, неизвестные поймали птицу, вылезшую из местного озера, а затем спрятали в оранжевую жилетку и забрали с собой.

На видео, которое днепряне опубликовали в соцсетях видно, как похитительницы уходят из парка. Одна из них одета в оранжевую жилетку, в такую же они завернули птицу.

Дальнейшая судьба утки неизвестна.

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