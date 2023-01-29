В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах

Как отметили в профильном департаменте горсовета, в парках Днепра запрещено кататься на санках или лыжах. Сегодня выпал снег, потому коммунальщики развесили на деревьях предупредительные таблички.
Должны предупредить. Склоны наших парков для спуска на санках, коньках, лыжах, тюбаге и ледянках не приспособлены. Для напоминания мы установили соответствующие указатели. Пожалуйста, не игнорируйте их, это вопросы вашей безопасности и здоровья ваших детей, — отметили там.
Напомним, в прошлом году в январе в парке «Зеленый гай» произошла трагедия. Посетитель вместе с дочерью решил прокатиться на санках со склона, но не рассчитал траекторию и врезался в электроопору. Мужчина получил травму головы и умер от полученных ранений, а ребенка с травмой живота госпитализировали в больницу.
Потому лучше не рисковать.
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