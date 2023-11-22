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В парках Днепра действуют важные запреты

Сегодня 11:26
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В Днепре напомнили о важных запретах.

Новости Днепра про В парках Днепра действуют важные запреты

В парках Днепра запретили кататься на санках. Так как в городе выпал снег, которым замело зеленые зоны, на деревьях вывесили предупредительные таблички.

КП Городская инфраструктура напоминает, что кататься со склонов на санках или ледянках опасно. Предупреждение в первую очередь касается парков: Зеленый гай, парк Шевченко, парк Глобы. Именно в этих зеленых зонах много склонов, с наступлением зимы превращающихся в аттракционы для экстремалов.

Администрация парка не отвечает за здоровье и жизнь посетителей Ждем всех днепрян на прогулку и заботимся о вашем безопасном отдыхе, — говорится в сообщении.

Напомним, два года назад в парке Зеленый гай произошла трагедия. Катаясь на санках вместе с ребенком погиб мужчина. Не рассчитав траекторию поездки, он влетел на скорости в электро-столб и смертельно травмировался. Посетитель получил травму головы и скончался от полученных ранений, а его дочь, вместе с которой мужчина катался на санках, с травмой живота госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В парках Днепра действуют важные запреты

Новости Днепра про В парках Днепра действуют важные запреты

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