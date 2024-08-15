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В ОВА сообщили официальные подробности мощного взрыва в Павлограде

Сегодня 13:35
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Стали известны детали взрыва, который слышали в Павлограде.

Новости Днепра про В ОВА сообщили официальные подробности мощного взрыва в Павлограде

Днем, 15 августа, в Павлограде Днепропетровской области слышали взрыв. Впоследствии сообщалось, что в одном из районов города есть задымление посреди жилого квартала. Спустя некоторое время в области объявили тревогу.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, после взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний молодой человек. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Что стало причиной взрыва, выяснить не удалось.

Детали пока уточняем. На месте работают соответствующие службы. Принимаются все меры по ликвидации последствий, — сообщили в ОВА

Напомним, в Днепропетровской области во время атаки БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции.

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