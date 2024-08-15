В ОВА сообщили официальные подробности мощного взрыва в Павлограде

Днем, 15 августа, в Павлограде Днепропетровской области слышали взрыв. Впоследствии сообщалось, что в одном из районов города есть задымление посреди жилого квартала. Спустя некоторое время в области объявили тревогу.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, после взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний молодой человек. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Что стало причиной взрыва, выяснить не удалось.
Детали пока уточняем. На месте работают соответствующие службы. Принимаются все меры по ликвидации последствий, — сообщили в ОВА
Напомним, в Днепропетровской области во время атаки БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции.
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