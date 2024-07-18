В отделение ведет высокая лестница без пандуса: в Кривом Роге жалуются на местный Пенсионный фонд

В Кривом Роге люди на колясках не могут попасть в пенсионный фонд.

В Кривом Роге тяжело попасть в одно из отделений Пенсионного фонда. И проблема даже не в очередях и свободных талонах. А в высокой лестнице, ведущей в помещение админучреждения.

Как сообщают активисты «Движение без границ», они проверили отделение сервисного центра №19 Пенсионного фонда Украины на улице Книжной в Кривом Роге. Посетителей, которые передвигаются на коляске, с самого начала ожидают препятствия в виде отсутствия пандуса.

Трудно и пенсионерам, и другим маломобильным людям, являющимся основной целевой аудиторией админучреждения. Всем посетителям нужно преодолеть высокую лестницу, чтобы дойти до помещения и получить услуги.

Правда, к людям, которые передвигаются на коляске, спускаются работники пенсионного фонда, но не всегда есть свободные специалисты, поэтому посетителям в жару приходится ждать своей очереди на улице.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: