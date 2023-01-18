В ОП сообщили, что руководство МВД летело в одну из «горячих» точек

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга.
На вопрос журналистов, какова была цель полета, он ответил:
Конечно, это цель по делам в одну из «горячих» точек, которые есть у нас в стране и где проходят боевые действия. Больше подробностей по этому поводу мы предоставим чуть позже.
Напомним, сегодня в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
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