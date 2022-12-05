В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

В Кривом Роге ударили ракетами по промышленному предприятию.

Фотографии опубликовал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, этой ночью 3 ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Известно, что три работника предприятия получили ранения, сейчас они в больнице. К сожалению, один из рабочих погиб.

Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки. А вот первые кадры:

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