В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

Фотографии опубликовал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, этой ночью 3 ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Известно, что три работника предприятия получили ранения, сейчас они в больнице. К сожалению, один из рабочих погиб.
Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки. А вот первые кадры:
Яна Юхименко
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Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.
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