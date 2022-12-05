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  • В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

Сегодня 10:22
просмотров

В Кривом Роге ударили ракетами по промышленному предприятию.

Новости Днепра про В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

Фотографии опубликовал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, этой ночью 3 ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Известно, что три работника предприятия получили ранения, сейчас они в больнице. К сожалению, один из рабочих погиб.

Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки. А вот первые кадры:

Новости Днепра про В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

Новости Днепра про В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

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Новости Днепра про В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)Українська Новости Днепра про В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)Русский

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