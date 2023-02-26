В окружении черных пакетов: в Днепре в сквере им. Усачева появилось чучело Путина, которое планируют сжечь

В сквере имени Александра Усачева в Днепре 26 февраля заметили чучело президента-диктатора Владимира Путина.

В воскресенье последний день празднования Масленицы, который также называют проводами зимы. Одна из традиций этой даты — сжигание чучела. В Днепре к этому вопросу решили подойти с креативом.

Так, в сквере имени Усачева установили чучело Путина. Изобразили его в костюме в окружении черных пакетов с надписями «Z 200», символизирующих мертвых оккупантов.

Чучело планируют сжечь.

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