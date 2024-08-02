В окрестностях Львова обнаружили тайник с вещами подозреваемого в убийстве Фарион: что нашли

Правоохранители обнаружили во Львове дом, где подозреваемый в убийстве оставил свои вещи.

Полиция обнаружила в окрестностях Львова дачный домик, которым мог пользоваться злоумышленник во время подготовки покушения на языковеда и общественную деятельку Ирину Фарион. Об этом говорится в материалах дела 461/6140/24, обнародованных на сайте Единого реестра судебных решений.

Дом был обнаружен во время следственных действий 21 июля. Он расположен на участках огородного общества «Малые Голоски» – в лесной местности в урочище Голоски в Шевченковском районе Львова.

«При отработке путей подхода и ухода от места происшествия лица, которое может быть причастно к совершению данного уголовного правонарушения, в лесной местности было обнаружено здание, в котором могли быть вещи и предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного правонарушения», — говорится в определении.

Среди изъятых в доме вещей:

пластиковая бутылка емкостью 2л, два бумажных стакана, сосуд из фольги, помещенный в картонную коробку;

пластиковая бутылка емкостью 2 л, помещенная в картонную коробку;

пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, одноразовые вилки в к-сте 17 шт., одноразовые ложки в к-сте 14 шт., керамическую тарелку, помещенную в бумажный конверт;

три пластиковых стакана, которые помещены в бумажный конверт;

две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л; две пластиковые бутылки емкостью 2 л; пластиковый стакан, которые помещены в картонную коробку;

матрас, помещенный в картонную коробку;

две подушки, покрывало, помещенные в картонную коробку;

пепельницу с четырьмя окурками, помещенными в бумажный конверт;

пачку из-под сигарет «Mark», помещенную в бумажный конверт;

картонную коробку в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, помещенных в картонную коробку.

Все эти вещи будут исследовать следователи.

Убийство Ирины Фарион – все, что известно по состоянию на сейчас

В пятницу 19 июля в Ирину Фарион стреляли, в тот же день вечером сообщили о ее смерти в результате полученного ранения несовместимого с жизнью.

22 июля в Национальной полиции объявили в розыск вероятного убийцу. 25 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании вероятного убийцы Ирины Фарион – им оказался 18-летний житель Днепра.

Выяснилось, что перед совершением преступления парень снимал 3 квартиры во Львове. Следствие склоняется к тому, что стрелок был только исполнителем. Известно, что ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист».

Предварительно известно, что парень из Днепра, подозреваемый в убийстве, учился в 62-й школе и играл в команде, выступающей на региональном чемпионате по футболу.

Мать подозреваемого не верит, что ее сын мог совершить убийство, а также заявила СМИ, что не видела сына со дня задержания.

На днях 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, предоставили охрану.

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