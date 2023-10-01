В оккупированном Крыму мужчина убил супругов с Днепропетровщины из-за «плохие слова про Россию»

В оккупированном Крыму мужчина убил пожилых супругов из Днепропетровской области.

Об этом сообщают РосСМИ и Telegram-каналы.

Неизвестный мужчина пришел в дом, где жили супруги из Днепропетровской области: 66-летний Владимир и 58-летняя Виктория.

Мужчина по имени Шавкат забил пожилых супругов битой до смерти, после чего обыскал дом.

Убитых обнаружили только через сутки, после того, как тревогу забили друзья семьи.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства. После преступления подозреваемый пытался «отсидеться» в деревне за городом.

По предварительной информации, подозреваемый мужчина совершил тяжкое преступление из-за проукраинской позиции супругов.

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