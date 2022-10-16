В оккупированном Донецке взорвался горсовет (видео)

Здание сильно повреждено. Информация о погибших и причине взрыва пока неизвестна.

В настоящее время сообщается, что в результате взрыва разрушено здание оккупантского горсовета.

Стало известно, что в оккупированном россиянами Донецке произошел взрыв.

Сегодня донецкий горсовет не работает.

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