В оккупированном Донецке взорвался горсовет (видео)

Стало известно, что в оккупированном россиянами Донецке произошел взрыв.
В настоящее время сообщается, что в результате взрыва разрушено здание оккупантского горсовета.
Здание сильно повреждено. Информация о погибших и причине взрыва пока неизвестна.Елизавета Бельмас
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