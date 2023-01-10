В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, — Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными», — говорится в сообщении.
По информации от Генштаба, российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.
Оккупированный Бердянск находится в глубоком тылу врага и расстояние до линии столкновения достигает почти 100 км.
Читайте также:
Автор:
В Днепре вечером 10 января из-за экстренных отключений света жители…
Французская компания стала спонсором террористической войны РФ. НАЗК призывает ввести…
В Польше возник острый дефицит работников. Названы специалисты, которых не…
С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный…
В Днепре вечером 10 января из-за экстренных отключений света жители домов на части улиц остаются без воды и отопления.
Французская компания стала спонсором террористической войны РФ. НАЗК призывает ввести санкции против производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle.
В Польше возник острый дефицит работников. Названы специалисты, которых не хватает больше всего. В их числе дальнобойщики, водители грузовиков, психологи и психотерапевты, медсестры и акушерки. Нехватка кадров зафиксирована в большинстве регионов страны.
С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный фонд Украины. Подать документы на получение средств можно в электронном и бумажном виде, а выплаты от него начнут поступать уже на третий день после заявления работодателя.
Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых нашли мертвыми в карьере Кривого Рога.
Светлая память!
Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу в Днепре. Почти все они – дети титулованных родителей, имеют документы, чипы, а в будущем могут не только радовать хозяина, но и участвовать в выставках.
Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.
Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.
Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Нарвской.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!