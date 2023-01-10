В оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, — Генштаб

Оккупированный Бердянск находится в глубоком тылу врага и расстояние до линии столкновения достигает почти 100 км.

По информации от Генштаба, российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

«Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными», — говорится в сообщении.

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