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В оккупированной Феодосии в Крыму слышали «бавовну» (ФОТО)

Сегодня 12:08
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В аннексированном Россией Крыму снова произошла "бавовна". В городе Феодосия около 11 часов дня прогремели два взрыва.

Новости Днепра про В оккупированной Феодосии в Крыму слышали

Местные пишут, что взрывы услышали примерно в 10:59, после чего заметили над городом густой черный дым.

«В Феодосии на ул. Дружбы было слышно 2 сильных «хлопка», сработали сигнализации на машинах», — пишут крымчане в соцсетях.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, взрывы раздавались в районе порта. Тем временем оккупационные «власти» украинского полуострова заявили о «работе ПВО».

Новости Днепра про В оккупированной Феодосии в Крыму слышали

Новости Днепра про В оккупированной Феодосии в Крыму слышали

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