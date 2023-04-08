В оккупированной Феодосии в Крыму слышали «бавовну» (ФОТО)

Местные пишут, что взрывы услышали примерно в 10:59, после чего заметили над городом густой черный дым.
«В Феодосии на ул. Дружбы было слышно 2 сильных «хлопка», сработали сигнализации на машинах», — пишут крымчане в соцсетях.
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, взрывы раздавались в районе порта. Тем временем оккупационные «власти» украинского полуострова заявили о «работе ПВО».
Читайте также:
Автор:
Без паники!
4 апреля около 23:00 украинский актер Остап Ступка попал в…
Подоляк считает, что за 5 - 7 месяцев Украина сможет…
Теперь "воспитатель" может провести за решеткой до 12 лет.
В Днепре почти сутки продолжались поиски 9-летнего Ивана Преображенского. Они не прекращались даже ночью. Благодаря совместным усилиям всех правоохранительных служб и волонтеров мальчика удалось найти.
В пятницу, 7 апреля, в Днепре автомобиль марки Chevrolet влетел в дом №18 на улице Березинской.
Украинцам, в том числе и днепрянам, стоит подготовиться к вероятному масштабному повышению тарифов на электроэнергию. Действующие цены на свет - 1,44 грн и 1,68 грн за киловатт-час - могут повысить до 5,5 грн.
За минувшие сутки на электронный адрес СБУ поступило письмо, автор которого сообщил о запланированной им серии мощных взрывов в Днепре.
В пятницу, 7 апреля, на фасаде средней общеобразовательной школы №73 Днепра установили мемориальную доску в память о погибшем на войне герое Денисе Котенко с позывным "Шкипер". Днепрянин, который ушел из жизни в 25 лет, защищая родную страну, учился в этом…
Полиция Никополя задержала двух воров, которые ограбили машину возле супермаркета. Грабители забрали электрические устройства, которые обнаружили внутри транспортного средства, и другие личные вещи водителя.
Захватите с собой зонт!
Шесть жителей Днепропетровской области поддерживали агрессию россии против Украины и оккупацию городов.
Правительство утвердило документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в этом году.
Сегодня днем около 14:30 парень вышел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города и до настоящего времени не вернулся. Ребенок не разговаривает.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!