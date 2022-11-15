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В ОК «Південь» опровергли новости о деоккупации Кинбурнской косы и Олешек

Сегодня 11:13
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В ВСУ не подтвердили деоккупацию Кинбурнской косы и Олешек.

Новости Днепра про В ОК

Вчера 14 ноября в телеграмм-каналах начали появляться сообщения о том, что ВСУ деоккупировали Кинбурнскую косу в Николаевской области и Олешки в Херсонской области. В частности, городской голова Олешек якобы поздравил жителей города.

Однако по информации ОК «Юг» работа по этим направлениям еще продолжается. В сводке сказано, что из Кинбурнской косы враг атаковал Очаков.

Из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня «Град» пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в том числе по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках, — отметили в ОК «Юг».

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже намекнул, что радоваться еще рано. Он отметил, что следует ожидать официального подтверждения ВСУ. Только тогда можно говорить, что какой-нибудь населенный пункт деоккупирован.

Чтобы не было иллюзий: пока ВСУ не подтвердит, что населенный пункт уволен – даже думать о том, что туда можно поехать не надо. Работает ИПСО русни, – отметил в своем телеграмм-канале Виталий Ким.

Ранее пресс-секретарь оперативного командования «Юг» отмечала, что боевая работа на этом направлении продолжается.

В настоящее время продолжается боевая работа (на Кинбурнской косе — Ред.). И если мы уже поставили цель уволить всю Николаевскую область, то она будет уволена», — отметила она 12 ноября.

Возможно, уже скоро мы услышим новые хорошие новости, но ждем официальной информации.

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