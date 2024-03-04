В одних тапочках и майке: в Днепре 3-летний мальчик скрылся домой из детсада

В Днепре разгорелся скандал вокруг частного детского сада.

3-летний мальчик сбежал из детсада в одних тапочках и майке, а воспитательницы заметили исчезновение ребенка только после звонка матери. Об этом говорится в сюжете ДніпроTV.

Все произошло 28 февраля. Мама мальчика Юлия была дома, когда услышала стук в ворота. Выйдя на улицу, увидела сына, который должен быть в садике. Мальчик прибежал домой без верхней одежды, хотя на улице в тот день было всего 1 градус тепла.

Слышу стук, сильный стук, я думаю, кто это может стучать, выбегаю и вижу: тоненькие ножки через решетку. И когда я увидела его тапочки с мячиками я поняла, что это мой Дима, и все, я вышла, увидела синие губы, он стоит трясется, – рассказывает женщина.

Обеспокоенная мама сразу написала в родительский чат, чтобы спросить воспитательниц, почему ее сын самостоятельно пришел домой, да еще без верхней одежды. Как оказалось мальчик сбежал из детсада. Однако воспитательницы даже не заметили исчезновения ребенка.

Юлия говорит, что сотрудники детсада не сильно переживали из-за этого инцидента и даже не извинились.

Я говорю, если вы хотите полицию – то полиция будет. Она сказала «давайте». Была вызвана полиция, написано заявление, мы обратились во все службы куда можно, Ювенальную службу. Их сразу вызывали на разговоры и допросы. Через 3 часа она написала, что сад закрывается, придите уберите вещи, – рассказывает мать 3-летнего Дмитрия.

Чтобы попасть домой, Диме пришлось пройти через стоянку грузовиков и небольшого озера, возле которого тогда пылал камыш. Однако это не остановило малыша, который хотел увидеть маму.

Позже выяснилось, что у частного детского сада даже нет лицензии. Юлия говорит, что не поинтересовалась документами, когда отдавала сына. Она платила за пребывание сына там 300 гривен за пол дня. И до 28 февраля проблем не было.

В разговоре с журналистами руководительница детсадика сказала, что только оформляет лицензию, поэтому на момент пребывания в садике детей никаких разрешительных документов у нее не было.

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