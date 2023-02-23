В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

Соответствующий документ опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Теперь в каждой из общин комендантский час будет начинаться в разное время, но заканчиваться в 4:00.
Отметим, во время комендантского часа запрещено передвигаться по улицам городов или сел, не работает общественный транспорт и заведения питания или магазины.
Так, с 24 февраля 2023 в Никопольском районе Днепропетровщины меняется продолжительность комендантского часа.
Начало с 21.00:
Начало с 22.00:
Напомним, в Днепре комендантский час длится с 00:00 до 5 утра.
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