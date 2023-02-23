В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

В Никопольском районе сменили продолжительность комендантского часа.

Соответствующий документ опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Теперь в каждой из общин комендантский час будет начинаться в разное время, но заканчиваться в 4:00.

Отметим, во время комендантского часа запрещено передвигаться по улицам городов или сел, не работает общественный транспорт и заведения питания или магазины.

Так, с 24 февраля 2023 в Никопольском районе Днепропетровщины меняется продолжительность комендантского часа.

Начало с 21.00:

Никопольское городское территориальное общество;

Марганецкая городская территориальная община;

Красногригорьевская поселковая территориальная община (кроме территории Дмитровского старостинского округа);

Покровское сельское территориальное общество (кроме Новософиевского старостинского округа);

Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.

Начало с 22.00:

Покровское городское территориальное общество;

Томаковская поселковая территориальная община;

Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;

Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;

Мировская сельская территориальная община (кроме Высшетарасовского старостинского округа);

Первомайская сельская территориальная община.

Напомним, в Днепре комендантский час длится с 00:00 до 5 утра.

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