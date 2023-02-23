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В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

Сегодня 12:46
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В Никопольском районе сменили продолжительность комендантского часа.

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

Соответствующий документ опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Теперь в каждой из общин комендантский час будет начинаться в разное время, но заканчиваться в 4:00.

Отметим, во время комендантского часа запрещено передвигаться по улицам городов или сел, не работает общественный транспорт и заведения питания или магазины.

Так, с 24 февраля 2023 в Никопольском районе Днепропетровщины меняется продолжительность комендантского часа.

Начало с 21.00:

  • Никопольское городское территориальное общество;
  • Марганецкая городская территориальная община;
  • Красногригорьевская поселковая территориальная община (кроме территории Дмитровского старостинского округа);
  • Покровское сельское территориальное общество (кроме Новософиевского старостинского округа);
  • Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.

Начало с 22.00:

  • Покровское городское территориальное общество;
  • Томаковская поселковая территориальная община;
  • Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;
  • Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;
  • Мировская сельская территориальная община (кроме Высшетарасовского старостинского округа);
  • Первомайская сельская территориальная община.

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

Напомним, в Днепре комендантский час длится с 00:00 до 5 утра.

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