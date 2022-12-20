В одном из районов Днепра появилась новогодняя елочка (ФОТО)

В понедельник, 19 декабря, жители Калнишевского проспекта зажгли свою «районную» рождественскую елку, пишет телеграмму «Райочик».
В День Святого Николая здесь традиционно организовали небольшой праздник для детей, и установили новогоднюю елку. Обычно она в сквере Усачова недалеко от ДК Металлург, но в этом году ее перенесли в сквер «Шарик».
Жители отметили, что новогоднюю елку не покупали — она живая и растет здесь, а игрушки и гирлянды остались с прошлого года. Праздничную иллюминацю включили на один день от генератора. Больше елочка светиться не будет.
Напоминаем, что в Днепре, Новомосковске и Кривом Роге елочек не будет. В Павлограде и Каменском их все-таки установят. В Павлограде пообещали использовать прошлогодние украшения, а в Каменском ее поставят меценаты
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