В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)

В районе проспекта Мазепы по ночам гуляют свиньи вместе с собакой. Местным жителям удалось сфотографировать одну из хрюшек, которая вместе с собачкой искала чем поживиться возле домов.
В районе проспекта Ивана Мазепы и улицы Каменской по ночам гуляют свиньи в компании собаки. Одна из свинок попала в кадр минувшей ночью, — сообщают местные жители.
Неожиданный союз изумил жителей Днепра. Судя по видео, свинка – декоративная, и скорее всего живет у кого-то дома, как домашний любимец.
Днепряне говорят, что видели и других хрюшек, но их на камеру зафиксировать не удалось. Увидеть полное видео можно ТУТ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке.
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