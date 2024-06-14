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  • В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)

В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)

Сегодня 14:41
просмотров

По Днепру гуляют свиньи.

Новости Днепра про В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)

В районе проспекта Мазепы по ночам гуляют свиньи вместе с собакой. Местным жителям удалось сфотографировать одну из хрюшек, которая вместе с собачкой искала чем поживиться возле домов.

В районе проспекта Ивана Мазепы и улицы Каменской по ночам гуляют свиньи в компании собаки. Одна из свинок попала в кадр минувшей ночью, — сообщают местные жители.

Неожиданный союз изумил жителей Днепра. Судя по видео, свинка – декоративная, и скорее всего живет у кого-то дома, как домашний любимец.

Днепряне говорят, что видели и других хрюшек, но их на камеру зафиксировать не удалось. Увидеть полное видео можно ТУТ. 

Новости Днепра про В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)

Новости Днепра про В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке.

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Новости Днепра про В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В одном из районов Днепра по улицам в сопровождении собак по ночам гуляют свиньи (ВИДЕО)Русский

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