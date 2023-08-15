В одном из парков Днепра увидели смурфиков (ФОТО)

На днях в парке имени Т. Г. Шевченко увидели симпатичных смурфиков.
Фото в сети опубликовала днепрянка Inna Spyrydonenkova.
Симпатичные мультяшные смурфики появились в парке имени Т. Г. Шевченко, – подписала она фото.
Если хотите увидеть смурфиков своими глазами – скорее отправляйтесь в парк на прогулку.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО).
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