В одном из парков Днепра увидели смурфиков (ФОТО)

С ними можно сфотографироваться.

На днях в парке имени Т. Г. Шевченко увидели симпатичных смурфиков.

Фото в сети опубликовала днепрянка Inna Spyrydonenkova.

Симпатичные мультяшные смурфики появились в парке имени Т. Г. Шевченко, – подписала она фото.

Если хотите увидеть смурфиков своими глазами – скорее отправляйтесь в парк на прогулку.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО).

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