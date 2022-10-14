В одном из парков Днепра появился огромный КубоКот (ФОТО)

В днепровском молодежном парке «Новокодакский» появилась новая арт-инсталляция — КубоКот. Об этом сообщили на странице Департамента парков и рекреаций Днепровского горсовета.
На каждой грани гигантского куба – рисунки известных котиков-защитниц и защитников. Приурочили арт-инсталляцию к празднику в честь наших воинов.
Если вы любите кошек и фотографироваться – это развлечение для вас.
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