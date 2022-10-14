В одном из парков Днепра появился огромный КубоКот (ФОТО)

Если вы любите кошек и фотографироваться – это развлечение для вас.

На каждой грани гигантского куба – рисунки известных котиков-защитниц и защитников. Приурочили арт-инсталляцию к празднику в честь наших воинов.

В днепровском молодежном парке «Новокодакский» появилась новая арт-инсталляция — КубоКот. Об этом сообщили на странице Департамента парков и рекреаций Днепровского горсовета.

В Днепре выставили на аукцион для сдачи в аренду находящиеся…

13 октября около 18:00 в Днепре на проспекте Ивана Мазепы…

Война войной, а на ковид-сертификатах нужно заработать.

Шевченковский район в Днепре один из популярнейших среди местных жителей.…

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