В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробности

В Павлограде с 3 апреля введут смешанную форму обучения.

Такое решение сегодня, 28 марта, приняли депутаты на сессии Павлоградского городского совета.

Отмечается, что с 3 апреля образовательный процесс по смешанной форме (то есть офлайн и онлайн с использованием технологий дистанционного обучения) будет организован в заведениях общего среднего образования, заведениях дошкольного, внешкольного образования, КУ «Павлоградский инклюзивно-ресурсный центр» и коммунальном заведении «Павлоградская школа искусств».

Преподаватели сообщат родителям и ученикам, как именно будет проходить обучение.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре родители просят возобновить офлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию.

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