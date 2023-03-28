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  • В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробности

В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробности

Сегодня 17:44
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В Павлограде с 3 апреля введут смешанную форму обучения.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробности

Такое решение сегодня, 28 марта, приняли депутаты на сессии Павлоградского городского совета.

Отмечается, что с 3 апреля образовательный процесс по смешанной форме (то есть офлайн и онлайн с использованием технологий дистанционного обучения) будет организован в заведениях общего среднего образования, заведениях дошкольного, внешкольного образования, КУ «Павлоградский инклюзивно-ресурсный центр» и коммунальном заведении «Павлоградская школа искусств».

Преподаватели сообщат родителям и ученикам, как именно будет проходить обучение.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре родители просят возобновить офлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию.

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Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробностиРусский

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