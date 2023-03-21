В одном из городов Днепропетровщины усилят контроль за соблюдением комендантского часа

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
На днях в одном из ночных клубов Новомосковска произошло убийство. Один из посетителей выстрелил в грудь 21-летнего парня. К сожалению, пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
В связи с этим, в Новомосковске задумались над тем, чтобы усилить контроль за соблюдением комендантского часа, ведь преступление произошло в заведении, работавшем вопреки этим ограничениям.
Ситуация с убийством молодого парня Ростислава не должна исчезнуть из инфополя, пока не будут обнаружены все виновники, сделаны все выводы, приняты все меры для предотвращения возникновения подобного в будущем, — сообщил мэр Новомосковска.
Напомним, ранее мэр Новомосковска подтвердил, что убийство 21-летнего парня произошло в кафе «Пентагон». Он отметил, что это заведение неоднократно попадало в криминальные хроники. Резник также считает, что владелец заведения должен был нанять охрану, которая бы проверяла посетителей.
Отметим, что, по словам полиции, убийцу уже нашли, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства дела.
Читайте також:
Автор:
Криворожский полицейский получил 2 миллиона гривен в подарок от брата.
В Солонянском районе Днепропетровской области задержали мужчину, который забил своего…
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
В Новомосковске расследуют убийство 21-летнего парня.
18 марта около 22:00 возле подъезда многоэтажного дома на улице Квитки Цисык неизвестный мужчина ограбил супружескую пару.
С 1 апреля в Украине отпускать часть препаратов в аптеках будут только по рецепту врача. Выписать его может любой врач, работающий в любом медицинском учреждении, а вот обязательным условием для получения рецепта пациентом должна быть его регистрация в системе e-Health…
В Днепре приостановил работу металлургический завод.
Рестораны сети быстрого питания McDonald’s закрылись в Днепре, как и по всей стране, 24 февраля 2022 года. Сделано это было для безопасности сотрудников сети и клиентов. Но за прошедший год компания уже успела возобновить свою работу в столице Украины и…
Нардепы определились с тремя новыми министрами.
Недавно владимир путин "посетил" временно оккупированный Мариуполь.
На Днепропетровщине в психбольнице издевались над пациентами.
В больнице Днепра скончался мастер спорта по пауэрлифтингу, воевавший под Бахмутом.
Вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму в районе города Джанкой, где расположен аэродром оккупантов, раздались взрывы.
Котик просидел несколько дней на дереве, потому что не мог спуститься.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!