В одном из городов Днепропетровщины усилят контроль за соблюдением комендантского часа

В Новомосковске усилят комендантский час из-за недавнего убийства молодого парня.

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

На днях в одном из ночных клубов Новомосковска произошло убийство. Один из посетителей выстрелил в грудь 21-летнего парня. К сожалению, пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

В связи с этим, в Новомосковске задумались над тем, чтобы усилить контроль за соблюдением комендантского часа, ведь преступление произошло в заведении, работавшем вопреки этим ограничениям.

Ситуация с убийством молодого парня Ростислава не должна исчезнуть из инфополя, пока не будут обнаружены все виновники, сделаны все выводы, приняты все меры для предотвращения возникновения подобного в будущем, — сообщил мэр Новомосковска.

Напомним, ранее мэр Новомосковска подтвердил, что убийство 21-летнего парня произошло в кафе «Пентагон». Он отметил, что это заведение неоднократно попадало в криминальные хроники. Резник также считает, что владелец заведения должен был нанять охрану, которая бы проверяла посетителей.

Отметим, что, по словам полиции, убийцу уже нашли, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства дела.

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