В одном из городов Днепропетровщины с понедельника школьники вернутся за парты

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В школах Каменского с понедельника, 17 октября, будет возобновлен образовательный процесс в очном формате.

Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов.

Также он отметил, что осенние каникулы решили перенести. Поскольку погодные условия и противоэпидемическая ситуация способствуют дальнейшему обучению, дети будут отдыхать с 31 октября по 4 ноября.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник популярный трамвай закончит работу раньше: подробности.

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