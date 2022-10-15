В одном из городов Днепропетровщины с понедельника школьники вернутся за парты

В школах Каменского с понедельника, 17 октября, будет возобновлен образовательный процесс в очном формате.
Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов.
Также он отметил, что осенние каникулы решили перенести. Поскольку погодные условия и противоэпидемическая ситуация способствуют дальнейшему обучению, дети будут отдыхать с 31 октября по 4 ноября.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник популярный трамвай закончит работу раньше: подробности.
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