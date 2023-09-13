В одном из городов Днепропетровщины появился пернатый житель Леха: фотографируется и принимает гостинцы

Правда, местные не знают – это самка или самец.

В Кривом Роге поселился необычный белый аист, который не боится людей. Птицу часто можно заметить в разных районах города: она гуляет, фотографируется с людьми и даже принимает гостинцы.

Об этом сообщает издание «Рудана» в Telegram.

Отмечается, что черногузу даже дали кличку — Леха. Правда, местные не знают – это самка или самец.

Он идет к людям, фотографируется с ними, гуляет по скверу, принимает гостинцы. Мы назвали его Леха. Хотя неизвестно – это мальчик или девочка, – рассказал житель Покровского района Сергей.

Криворожане часто публикуют фото с Лехой в соцсетях. Он – настоящая местная звезда.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на улице живет семья крыс: стали местными «звездами».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: