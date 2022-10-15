В одном из городов Днепропетровщины планово будут отключать свет: подробности

Об этом сообщает портал «Павлоград.dp.ua».
Причина – проведение профилактических работ на линиях для повышения надежности электроснабжения.
Так, возможно отключение электроэнергии:
16.10.2022 г. с 8:00 до 18:00: ул. Лиманская, ул. Степана Разина, ул. Теплая;
17.10.2022 г. с 8:00 до 19:00: ул. Гражданская, ул. Караванченко, ул. Мира, ул. Озерная, ул. Восстания, ул. Полевая.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины с понедельника школьники вернутся за парты.
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