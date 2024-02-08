В одном из городов Днепропетровщины анонсировали мощные взрывы: тревоги – не игнорируйте

Без паники!

Сегодня, 8 февраля, в Кривом Роге в 12:00 и 13:00 прогремят взрывы. Но причин для паники нет — они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, громче всего будет в Ингулецком, Центрально-Городском и Терновском районах города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 13:00 – плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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