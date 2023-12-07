В одном из городов Днепропетровщины 7 декабря прогремят взрывы

Сегодня, 7 декабря, в Кривом Роге в 12:00 и 14:00 прогремят взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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