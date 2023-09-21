В одной из больниц Днепра призывают доноров сдать кровь: она спасает жизнь военным

Ваша кровь может воевать!

Сегодня каждый может спасти жизнь наших защитников – для этого нужно стать донором и сдать кровь.

В больнице Мечникова завтра, 22 сентября, в 11:00 приглашают всех сдать кровь. Адрес: площадь Соборная, 14, старый терапевтический корпус.

Об этом сообщил генеральный директор этой больницы.

Он также рассказал, как донорская кровь спасла жизнь 39-летнему военному Сергею, получившему ранение в Бахмуте.

Отмечается, что боец родом из Ровенской области, он перенес несколько операций. Ему перелили 6 литров эритроцитарной массы и препаратов крови.

Это более 10 доноров, которые вместе с врачами дали импульс для его выздоровления. Выжил. Едет эвакуационным поездом в Киев, поближе к дому, на реабилитацию. Днепровская кровь, залитая от десяти незнакомых Сергею людей, спасла жизнь, будущее и семью от горя, – отметил генеральный директор.

Не будьте безразличны, помогите спасти наших Героев!

Что нужно знать тем, кто хочет сдать кровь:

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