В одной из больниц Днепра призывают доноров сдать кровь: она спасает жизнь военным

Сегодня каждый может спасти жизнь наших защитников – для этого нужно стать донором и сдать кровь.
В больнице Мечникова завтра, 22 сентября, в 11:00 приглашают всех сдать кровь. Адрес: площадь Соборная, 14, старый терапевтический корпус.
Об этом сообщил генеральный директор этой больницы.
Он также рассказал, как донорская кровь спасла жизнь 39-летнему военному Сергею, получившему ранение в Бахмуте.
Отмечается, что боец родом из Ровенской области, он перенес несколько операций. Ему перелили 6 литров эритроцитарной массы и препаратов крови.
Это более 10 доноров, которые вместе с врачами дали импульс для его выздоровления. Выжил. Едет эвакуационным поездом в Киев, поближе к дому, на реабилитацию. Днепровская кровь, залитая от десяти незнакомых Сергею людей, спасла жизнь, будущее и семью от горя, – отметил генеральный директор.
Не будьте безразличны, помогите спасти наших Героев!
Что нужно знать тем, кто хочет сдать кровь:
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